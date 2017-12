Verissimo, Giulia De Lellis: "Gaffe sui gay? Mi sono espressa male"

"Sono piena di amici gay, bevo dai loro bicchieri e li riempio di baci. Mi sono sicuramente espressa male nella casa, ma ho chiesto scusa". Ospite di Verissimo, Giulia De Lellis chiarisce ancora una volta le frasi dette durante il Grande Fratello Vip che hanno scatenato diverse polemiche, soprattutto con Alfonso Signorini: “Immagino lui l’abbia presa sul personale ma poi c’è stato il chiarimento". Dopo settimane di pronostici che la vedevano già vincitrice si è però dovuta accontentare del quarto posto: "Io non mi sono mai aspettata nulla, poi là dentro non abbiamo la reale percezione di quello che succede fuori, speravo di vincere ma va bene così". Un percorso in cui comunque la De Lellis si è messa a nudo mostrando tutti i lati del suo carattere: "Ho deciso di fare questa esperienza proprio perché c’era un’idea sbagliata di Giulia De Lellis. Come mi definisco? Sono una ragazza normale che ha avuto la fortuna di entrare in un ambiente così particolare". Poi in studio entra anche il fidanzato, Andrea Damante e insieme ammettono che il Gf ha consolidato il loro amore con tanto di promessa di un prossimo matrimonio.