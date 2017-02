Valerio Staffelli in lutto per il fratello Andrea

Grave lutto per Valerio Staffelli, storico inviato di "Striscia la notizia", che piange la perdita del fratello Alessandro di 51 anni. Odontoiatra molto rinomato (è stato presidente regionale dell'Associazione Italiana Odontoiatri), era conosciuto anche per il suo impegno umanitario e nel volontariato. Tra le sue opere tre iniziative per i terremotati dell'Abruzzo e il progetto "Aiuti per l’Emilia Romagna".