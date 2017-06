Uomini e Donne: Desirée decide di abbandonare il trono

Colpo di scena a Uomini e Donne: a pochi giorni dalla fine di questa stagione, Desirée ha deciso inaspettatamente di uscire da sola dal programma, evitando di scegliere fra i corteggiatori presenti in studio. Nonostante il rapporto molto stretto creatosi con Mattia e Mariano e l'interesse per Simone e Riccardo, la bella brasiliana ha rinunciato al finale romantico. "Non voglio prendere in giro nessuno", ha spiegato quasi in lacrime a Maria De Filippi e a tutti i presenti, "non è scattato quello che mi aspettavo con nessuno di loro". A proposito di Mattia, che tutti indicavano come probabile scelta dopo l'unico bacio del suo percorso all'interno del programma, ha detto:" Non posso uscire con Mattia, ho pensato a lui fuori di qui e lo vedo più come un amico". In studio è scoppiata la polemica...