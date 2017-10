Umberto Tozzi: “Dopo il malore, festeggio 40 anni di carriera”

Per la prima volta a Domenica Live torna Umberto Tozzi. Dopo il malore che l’ha costretto in ospedale il cantante racconta la sua esperienza: “Improvvisamente ho avuto questo malessere, ma nessuno credeva che si sarebbe trasformato in un intervento di 5 ore. Pensavano fosse una semplice peritonite che doveva durare 40 minuti e invece è stato un delirio”. Il cantante ha poi raccontato che avrebbe voluto salire comunque sul palco quella sera ma “Mi hanno fatto desistere dal fare quel concerto. Mettermi davanti alla situazione mi ha aperto gli occhi. Mi è dispiaciuto rimandare lo spettacolo ma lo recuperiamo però. Voglio ringraziare anche gli artisti che hanno capito il mio malessere e hanno acconsentito a tornare il 14 ottobre a cantare con me all’Arena di Verona per i 40 anni di "Ti Amo”, ha sottolineato il cantante.