Twin Peaks, le riprese del sequel partiranno a settembre

"Non ho mai avuto dubbi sul fatto che gli avremmo fatto cambiare idea", ha commentato Nevins parlando del momentaneo forfait del regista. Superato l'intoppo relativo al numero degli episodi - "saranno più di nove", ha spiegato Nevins, senza specificare quanti – nel cast "ci saranno molti dei personaggi che il pubblico aspetta, ma anche sorprese".



Non ci sono notizie precise sulla messa in onda della nuova serie, che vedrà Kyle MacLachlan ancora nei panni dell'agente Dale Cooper. In un primo momento si era parlato del 2016, ma Mike Frost ha smentito questa ipotesi, ritenendo più verosimile indicare il 2017.



Le prime due stagioni di Twin Peaks, diventato subito un thriller cult, furono trasmesse dalla ABC nel 1990 e nel 1991, anno in cui la serie sbarcò in Italia, su Canale 5.