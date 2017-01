24 aprile 2015 Tutti amano Raymond, la ex baby star Sawyer Sweeten si suicida a 19 anni L'ex attore si è sparato giovedì, in Texas. Nella serie tv interpretava Geoffrey Barone, uno dei gemelli, figli del protagonista Tweet google 0 Invia ad un amico

16:20 - L'ex baby star di "Tutti amano Raymond", Sawyer Sweeten, è stato trovato morto nella casa dei genitori, in Texas. L'attore, 19 anni, si è sparato sotto il portico della villa di famiglia, giovedì. Sweeten, il gemello Sullivan e la sorella maggiore Madylin interpretavano i tre figli del protagonista della serie tv, Raymond Barone, ruolo ricoperto da Ray Romano. Dopo la fine della sitcom, nel 2005, il giovane non aveva più lavorato come attore.

"Sawyer Sweeten era un ragazzo simpatico e incredibilmente solare, se ne è andato troppo presto - ha scritto su Twitter l'attrice Patricia Harden, che nella serie interpretava Debra Barone, la madre del ragazzo - Tutto il cast di Tutti amano Raymond è sotto shock. Preghiamo per la sua famiglia". Anche Ray Romano ha voluto ricordare Sweeten: "Era un ragazzo meraviglioso e dolce. Ti dava grande energia al solo stargli vicino", ha dichiarato la star della sitcom, aggiungendo di essere "profondamente addolorato" dalla notizia. "Il mio cuore si spezza per lui, per la sua famiglia e i suoi amici in questo momento molto difficile".



Sweeten e il fratello Sullivan interpretavano Geoffrey e Michael Barone nella pluripremiata sitcom (ha vinto numerosi Emmy Award), andata in onda dal 1996 al 2005 sulla CBS e trasmessa in Italia da Canale 5. Dopo la tragedia, Madylin Sweeten, che ha continuato a fare l'attrice anche dopo aver svestito i panni di Ally Barone, ha scritto un messaggio ai fan sul web: "In questo momento desidero incoraggiarvi a raggiungere le persone che amate. Fate in modo che non abbiano dubbi su quello che significano per voi".