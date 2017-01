15 aprile 2015 Tori Spelling inciampa su una griglia rovente: operata d'urgenza Trapianto di pelle per l'ex Donna Martin di "Beverly Hills 90210", caduta in un ristorante giapponese dove stava festeggiando la Pasqua con famiglia e amici Tweet google 0 Invia ad un amico

16:44 - Tori Spelling ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico dopo un brutto incidente in un ristorante giapponese, dove si trovava con famiglia e amici per festeggiare la Pasqua. Mentre stava per lasciare il locale, l'ex Donna Martin di "Beverly Hills 90210", è inciampata cadendo all'indietro su una griglia rovente. L'attrice si è ustionata una vasta zona nella parte posteriore del braccio destro e ha subito un trapianto di pelle.

Tori Spelling, 41 anni, sarebbe caduta su una griglia di quelle usate nei ristoranti asiatici per preparare le pietanze davanti ai clienti. Al momento dell'incidente, avvenuto al Benihana di Beverly Hills, l'attrice si trovava in compagnia del marito Dean McDermott, di alcuni amici e dei quattro figli, rimasti scossi da quanto accaduto alla madre, nonostante l'attrice abbia cercato di minimizzare per non spaventarli.



Secondo quanto riportato dal Daily Mail, dopo l'incidente la Spelling sarebbe tornata a casa, salvo poi recarsi in ospedale il giorno di Pasquetta, dopo aver riscontrato un peggioramento della ferita. L'attrice è stata dunque ricoverata al Grossman Burn Center, una struttura specializzata per gli ustionati di West Hills, in California, e operata d'urgenza per evitare infezioni e brutte cicatrici.