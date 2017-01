Tori Spelling esagera con il botox

Viso gonfio, zigomi pronunciatissimi, sorriso imbalsamato. In molti hanno stentato a riconoscere Tori Spelling all'evento Lg al The Washbow di Culver City, in California. L'ex Donna di Beverly Hills 90210 è infatti apparsa con il viso tumefatto, segnato dal botox. L'attrice che a maggio compirà 42 anni teme il tempo che passa ma l'impressione è che stavolta abbia esagerato. Della ragazza acqua sapone della famosa serie tv ormai è rimasto poco.