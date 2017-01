- Nel mese di luglio Top Secret, condotto da Claudio Brachino, torna su Tgcom24, sul canale 51 del digitale terrestre, affrontando quattro grandi fatti di cronaca. Domenica 8 luglio, alle 21.30, si parlerà dell'omicidio del giudice Borsellino. Il pm Antonio Ingroia fara’ il punto sulle inchieste e sulle polemiche che accompagnano la ricerca della verita’. In un’intervista esclusiva Salvatore Borsellino dice: “Mio fratello e’ stato ucciso due volte, il giorno della strage e fino a quando non sapremo la verita’”

Domenica 15 luglio si parlerà del cosiddetto Vaticanleaks, la fuga di notizie che sta scuotendo i palazzi Vaticani. Con reportage esclusivi e ospiti in studio (tra cui Gianluigi Nuzzi, autore del libro “Sua Santita’” che ha fatto esplodere il caso) Top Secret cerchera’ di tirare le file di una vicenda giudiziaria che e’ anche una battaglia mediatica fatta senza esclusione di colpi, con notizie riservate uscite dagli investigatori vaticani, poi smentite dal portavoce del Papa.

Domenica 22 luglio con il criminologo Massimo Picozzi e altri ospiti Top Secret analizzera’ il caso Brindisi. Nonostante l’arresto e la confessione di Giovanni Vantaggiato restano molti dubbi. E’ possibile che non abbia avuto complici? Nella vita del killer ci sono molti lati oscuri. E ancora. E’ possibile uccidere una ragazza innocente per il desiderio di vendetta contro una sentenza ritenuta ingiusta? E’ un movente plausibile?

Domenica 29 luglio il programma affrontera’ il caso delle persone scomparse, con le storie di genitori coraggiosi che da anni lottano per arrivare alla verita’ Ospiti in studio Maria e Catello Celentano, genitori della piccola Angela, scomparsa in Campania nel 1996, e Piera Maggio, mamma della piccola Denise, sparita nel nulla nel 2004. Entrambe le bambine avevano tre anni.