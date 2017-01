Tina Cipollari: "Fare la Diva mi viene naturale, dopo 16 anni la gente mi ama ancora per questo"

A convincerla a partecipare a " Pechino Express " è stata Maria De Filippi , perché Tina Cipollari di dubbi ne aveva tanti. Poi, come racconta a Tgcom24 con Simone Di Matteo con il quale ha fatto coppia (gli Spostati ) nel reality, è stata "una avventura che non dimenticherò mai". "Siamo stati noi i veri vincitori, fare la diva mi viene naturale, se dopo 16 anni ho ancora questo seguito un motivo ci sarà...", sottolinea.

Tina e Simone, cosa vi ha lasciato Pechino?

Ci siamo molto divertiti, abbiamo vissuto la gara senza pensare alla vittoria, all'arrivo... Senza ansie. Abbiamo pensato a divertirci e a vivere l'esperienza al meglio. Come tutti abbiamo pensato di portare a termine questa missione. Ma la vittoria è un momento di fortuna e noi siamo contenti lo stesso. Loro ci tenevano tanto, ancora non riusciamo a distinguere chi è Alessio e chi Alessandro (ridono, ndr). I veri protagonisti siamo stati noi.

La difficoltà maggiore?

Un mattino mi sono alzata e ho trovato le pulci da letto su tutto il mio corpo, è stato devastante... (spiega Tina, ndr). Ci siamo supportati e sopportati a vicenda. Tina è una mamma, spesso era stressata per la mancanza dei figli e se non si sfogava con me con chi avrebbe potuto farlo? (replica Simone, ndr).

Tina, è cambiato il tuo modo di fare tv?

A Uomini e Donne mi troverete sempre. A Selfie sono la Tina che siete abituati a vedere, è il mio personaggio. Pechino mi ha arricchito molto, ma non ha cambiato il mio modo di vivere... Io sono da bosco e da riviera. Mi adatto ad ogni cosa...

Come ti senti a fare la Diva?

Il divismo ce l'ho dentro, lo vivo con estrema serenità. Sono Tina, amatissima dal pubblico. E credo di meritarmelo, perché se dopo 16 anni il pubblico si alza in piedi ancora quando appaio significa che qualcosa ho dato loro. Amo il mio pubblico e per loro sono pronta a fare qualsiasi cosa.

Maria De Filippi cosa ti ha detto?

E' contentissima, ha guardato Pechino. Mi ha detto che ci avrebbe giurato che avrei fatto una bellissima figura, mi ha sottolineato che era felice per come sono uscita fuori, dice che sono fantastica.... D'altronde è stata proprio lei a incoraggiarmi a partecipare.