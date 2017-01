7 aprile 2015 The Vampire Diaries, Nina Dobrev lascia la serie dopo sei anni Con un lungo post su Instagram, la 26enne attrice ha annunciato che non farà parte del cast della settima stagione Tweet google 0 Invia ad un amico

15:23 - "The Vampire Diaries" perde Nina Dobrev. La 26enne attrice ha annunciato che non prenderà parte alla settima stagione della serie televisiva. In un lungo post su Instagram, la Dobrev ha scritto: "Ho appena trascorso il più bel weekend sul lago Lanier in Georgia con la mia famiglia di TVD, il cast e la troupe di 'The Vampire Diaries'. Voglio essere la prima a dire che non era solo una vacanza, ma una festa di addio".

L'annuncio arriva dopo un weekend in barca che l'attrice bulgaro-canadese ha trascorso in compagnia del cast e degli autori della serie tv, andata in onda per la prima volta nel 2009 sul network The CW e in Italia trasmessa prima da Italia 1 e poi da La5. La Dobrev, che ha partecipato al telefilm horror sin dalla sua prima puntata e per sei stagioni, interpretando la protagonista Elena Gilbert, ha documentato la festa d'addio pubblicando numerose foto sul web.



Nina Dobrev non sarà l'unica a lasciare la serie televisiva, la cui sesta stagione finirà a maggio. Julie Plec, creatrice del telefilm insieme a Kevin Williamson, già “papà” di Dawson's Creek, ha annunciato che dal prossimo autunno anche Michael Trevino, che interpreta Tyler Lockwood, non sarà presente in maniera costante, ma farà solo alcune apparizioni.

IL POST DI ADDIO DELLA DOBREV

"Ho appena trascorso un bellissimo fine settimana al Lago Lanier in Georgia con la mia famiglia di TVD, il cast e la troupe di The Vampire Diaries". Voglio essere la prima a dire che non si è trattato solo di una vacanza, è stata una festa d'addio. Ho sempre saputo di volere che la storia di Elena fosse un'avventura di sei stagioni e in questi sei anni ho vissuto una vita intera. Sono stata un'umana, un vampiro, un doppelganger, un'immortale folle, un doppelganger che si fingeva un umano, un'umana che si fingeva un doppelganger. Mi hanno rapita, uccisa, fatta risorgere, torturata, maledetta, disorientata, fatta morire e non-morire, e molto altro accadrà prima del finale di stagione a maggio. Elena si è innamorata non una, ma due volte, con due anime gemelle epiche, e mi ha fatto conoscere alcuni dei migliori amici che abbia mai avuto e mi ha permesso di costruire una famiglia allargata che amerò per sempre".

