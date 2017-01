Temptation Island, pace fatta tra la fidanzata Alessandra e la tentatrice Fabiola

Emanuele decise di uscire da "Temptation Island" da single per frequentare Fabiola, perché non era più certo dei suoi sentimenti verso la fidanzata. Dopo qualche tempo però decise di tornare da Alessandra, che lo perdonò.



La riappacificazione, però, non convince Gianni che non riesce a capire il comportamento della fidanzata: "Non condanno il fatto che abbia perso la testa per Fabiola, perchè mi sembrava preso di lei. Ma Alessandra ha accettato di perdonarlo troppo in fretta".



Anche la tentatrice Fabiola pensa che la coppia non abbia futuro insieme: "Per me la cosa importante sono i fatti, non esiste il pentimento. Non sarebbe dovuto uscire con me se il sentimento per Alessandra era così forte".