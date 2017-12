Cristiano Malgioglio è stato attapirato. Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, il cantautore siciliano è stato infatti raggiunto dall’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli: "Avere una regina è abbastanza fastidioso dentro la casa. È uscita la regina ma non ha lasciato neanche una goccia di profumo. Sicuramente ho vinto il GFVIP visto che tutti i social si occupano di me. Sono sconvolto da questa popolarità, alla mia età".



Poi una battuta sui tanti baci dati nella casa: "A volte mi sentivo etero e a volte gay. Ho baciato tutti, ma il bacio più bello penso che sia stato quello con Jeremias Rodriguez. Peccato che sia molto etero, se non lo fosse stato ci avrei fatto un pensierino". Infine, l’agguato a sorpresa proprio al tapiroforo di Striscia, con tanto di bacio in bocca. "La più grande sofferenza? Quella di dover baciare te adesso".