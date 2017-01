Susan Sarandon e Jessica Lange nei panni di... Bette e Joan

Susan Sarandon nei panni di Bette Davis e Jessica Lange in quelli di Joan Crawford . Due grandi attrici faranno rivivere sul piccolo schermo due star immortali di Hollywood. La copertina di Entertainment Weekly svela le prime immagini della loro incredibile trasformazione per "Feud: Bette and Joan", la nuova serie tv creata da Ryan Murphy per FX, in arrivo a partire dal 5 marzo sugli schermi americani.

La serie racconterà alcune delle faide più famose del mondo dello spettacolo. Nella prima stagione, che conterà otto episodi, verrà messa in scena la contrapposizione, divenuta leggenda, tra Joan Crawford e Bette Davis dietro le quinte del film "Che Fine ha Fatto Baby Jane?" del 1962. Entertainment Weekly svela anche qualche aneddoto sulle due attrici legato alla serie tv. Un esempio? Bette Davis disse una volta che il momento migliore passato con Joan Crawford era stato quando l'aveva spinta giù per le scale durante le riprese del film...



In quanto alle due attrici protagoniste, per Susan Sarandon interpretare il ruolo di Bette Davis sembra essere stato facile, come ha spiegato lei stessa raccontando di aver trovato molte somiglianze tra lei e la Davis. Diversa la situazione di Jessica Lange, che al contrario ha affermato di sentirsi molto diversa dalla Crawford. Per entrare nei loro ruoli, entrambe hanno studiato attentamente la vita delle due star, riguardando ripetutamente i loro film e documentandosi sulle loro personalità.



Il creatore dello show ha anche svelato di aver utilizzato la faida tra le due iconiche star per portare sullo schermo i temi del sessismo, della misoginia e dei problemi vissuti dalle donne quando invecchiano, sottolineando inoltre come a 40 e 50 anni si venisse considerate “finite”...