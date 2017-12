Le cinque inchieste del 2017 di Striscia la notizia

Falle nella sicurezza dei luoghi più sensibili, spaccio di droga, residenze abusive e molto altro: anche nel 2017 a "Striscia la notizia" non sono mancate numerose inchieste riguardanti il nostro Paese. Gli inviati della trasmissione di Canale 5 hanno infatti girato l'Italia e non solo per approfondire le tematiche più delicate e fare luce su questioni rimaste a lungo irrisolte, come quella dei furbetti del cartellino del comune di Bologna, o i reportage firmati Vittorio Brumotti sui giri illeciti di sostanze stupefacenti, in diverse città d'Italia.