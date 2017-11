Bologna, troupe di "Striscia la Notizia" aggredita da spacciatori

Quando il cronista si è svelato, estraendo un megafono per denunciare l'accaduto, è stato affrontato da una decina di stranieri, che gli hanno sottratto le telecamere. Dopo l'aggressione gli stranieri sono riusciti ad allontanarsi facendo perdere le tracce. Poco dopo sono intervenuti i Carabinieri, chiamati dallo stesso inviato di Striscia la Notizia, che hanno avviato le indagini (per ora contro ignoti) per rapina in concorso.

Dopo l'aggressione

I Carabinieri della Compagnia Bologna centro hanno organizzato immediatamente dopo l'aggressione una 'retata' nel parco della Montagnola. L'operazione, terminata all'alba, ha portato all'arresto per spaccio di cinque africani tra i 17 e i 32 anni, disoccupati, senza fissa dimora e con precedenti di polizia e al sequestro di 119 grammi di marijuana. Durante il blitz altre quattro persone sono state segnalate alla prefettura per uso di stupefacenti. Su disposizione della Procura, uno degli africani è stato rimesso in libertà, mentre gli altri quattro sono in camera di sicurezza, in attesa della convalida.