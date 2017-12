Vi ricordate una delle "vittime" più divertenti di "Emigratis 2"? Nel celebre programma in onda all'inizio del 2017 i comici Pio e Amedeo avevano visitato anche la Francia e qui non era mancato l'incontro con Mario Balotelli. Per le vie di Nizza, città dove il calciatore gioca attualmente, i due comici erano riusciti a comprare gioielli e vestiti alla moda per un totale di oltre 4000 euro, cifra pagata proprio dal centravanti.



Ma durante lo shopping Super Mario aveva dimostrato di saper stare al gioco, improvvisando divertenti scherzi e rendendosi disponibile alle assurde richieste dei protagonisti della trasmissione di Italia 1.