Nella terza puntata di "Emigratis 2" Pio e Amedeo hanno raggiunto Mario Balotelli a Nizza. Il calciatore, che non ha esitato a lasciarsi andare agli sketch dei due, li ha portati a fare shopping sfrenato a Monaco. Sulle note di "se saltelli paga Balotelli" ha speso 4.000 euro circa per accontentare i due "scocconi" che, in questa occasione, si sono rifatti il guardaroba.