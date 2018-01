"Isola dei famosi", Tgcom24 svela in anteprima la nuova coppia di naufraghi: Francesca Cipriani e Amaurys Pérez

Mancano solo una manciata di giorni alla partenza dell' " Isola dei famos i", al via il 22 gennaio in prima serata su Canale 5. Tgcom24 svela in anteprima i nomi di due nuovi naufraghi che partiranno alla volta dell'Honduras. Si tratta della showgirl Francesca Cipriani e del pallanuotista cubano Amaurys Pérez . Confermata inoltre la presenza della bella ex tronista napoletana Rosa Perrotta .

Il cast dei nuovi isolani inizia così a prendere forma. La bomba sexy Francesca Cipriani porterà un po' di pepe in Honduras, con le sue forme generose e il carattere frizzante. Determinazione e fisico super allenato sono invece le carte vincenti del pallanuotista cubano Amaurys Perez, pronto a mettersi alla prova nella natura selvaggia.



L'ex tronista Rosa Perrotta è già arrivata a Milano, lasciando a Napoli il fidanzato Pietro e... il caldo. Anche Bianca Atzei, tra uno shooting e l'altro, cerca di fare le valigie. La sua cagnolina Mela, però, non ha nessuna intenzione di lasciarla partire e si infila birichina tra i bagagli.



Sarà un'isola del riscatto per Nadia Rinaldi, che non vede l'ora di sfoggiare la sua ritrovata forma fisica dopo aver perso ben 73 chili. L'ex Velina Alessia Mancini, con l'aiuto del marito Flavio, si sta invece preparando con un corso di sopravvivenza "casalingo". Su Instagram la showgirl cerca di resistere in giardino sotto la pioggia battente, per abituarsi al clima inclemente dell'Honduras.