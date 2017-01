Isola dei Famosi, Raz Degan naufraga in Honduras

Tutto pronto per l'Isola dei Famosi. Si parte lunedì 30 gennaio in prima serata su Canale 5. Dieci puntate con al timone Alessia Marcuzzi, Vladimir Luxuria,opinionista in studio e Stefano Bettarini inviato dall'Honduras. Tra i naufraghi, di sicuro ci sarà Raz Degan, che sabato 21 gennaio sarà ospite a Verissimo per parlare anche della sua partecipazione. Sembra fatta anche per Nathalie Caldonazzo, che in un post su Instagram poi rimosso aveva scritto "Sono pronta" e per Samantha De Grenet, anche lei "pizzicata" sui social ad anticipare con parole sibilline la sua partecipazione.