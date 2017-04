Isola dei famosi, Bettarini a "Chi": "Indagate su Malena e Simone..."

Stefano ha ancora qualcosa da dire su Raz e Paola Barale. "Credo presto si rivedranno - dice -. Presto...". Mentre con Dayane è davvero duro. "Dayane è una bella ragazza, ma non basta e questo deve capirlo. Comunque le auguro il meglio".



Poi Stefano torna sull'episodio che lo ha visto coinvolto al Grande Fratello Vip puntando il dito contro Bobo Vieri, che in una trasmissione tv ha raccontato alcuni vezzi sessuali di alcune sue ex. "Io ho sbagliato, ma credevo di non essere ascoltato e non ero ospite consapevole di una gag. Bobo è un istintivo, ma questo non giustifica l'episodio - dice -. E se una delle donne di Vieri fosse stata l’ex compagna del conduttore o la moglie di un dirigente? Si rideva lo stesso? Non credo proprio. E poi chiudono il programma di Paola Perego per una lista copiata da Internet sulle donne dell’Est, piena di luoghi comuni che, comunque, non hanno ferito nessuno. Vieri, invece, ha ferito nell'intimo le donne con cui è stato e quelle che lo hanno ascoltato da casa. L’avessi fatto io, sarei stato messo di nuovo al rogo. Ma siamo in Italia».