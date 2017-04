"Isola dei famosi": Malena e Nancy si "scannano" con Simone e Raz

Nancy e Malena vogliono spendere le llempiras, ma gli uomini dell'isola le ignorano: "Abbiamo fatto bene a mangiare i panini", sottolineano le due che dopo la "trasgressione" si sentono in colpa solo per Eva. La Grimaldi però non se la prende, balla la Samba, e ci scherza su: "Avete visto se anche i bambini erano da mangiare?" e sulle liti aggiunge: "Volete scannarvi? E scannatevi!". Raz intanto spiega che rinuncia al cibo, non avendo partecipato alla Prova Ricompensa. Ed è irremovibile.

Simone però lo mette in guardia e gli spiega che le donne avevano già considerato l'ipotesi di non farlo mangiare. Nancy si arrabbia, prima gli ricorda che non si mai preoccupato di Degan e poi tuona: "Tu non servi proprio, sei solo bello!". Ed è subito rissa. Con Simone che zittisce Malena. Susinna viene messo da parte mentre Raz declina ogni invito: "Sono uomo che non si sposta facilmente con il vento". Eva gli ricorda che il palazzo reale è ormai caduto, lasciando solo il popolo...