Isola dei famosi 2016, Aristide confessa: "E' vero, abbiamo usato l'accendino"

Per i naufraghi di Cayo Paloma il momento è difficile. Il gruppo ha trovato la seconda cassa che conteneva oggetti che saranno utili per la sopravvivenza, ma in compenso ora dovrà far fronte alla questione dell'imbroglio. Se solo qualcuno avesse avuto ancora qualche dubbio, Aristide lo leva di mezzo con la sua confessione. "Mi sento di raccontare quella che è la verità - ha detto alla telecamera -, noi abbiamo acceso il fuoco con un accendino". Dopodiché raduna i compagni per raccontare loro di avere confessato. E non tutti la prendono bene. Secondo Fiordaliso quando un gruppo decide di soffrire è giusto continuare a soffrire tutti insieme e avrebbe quindi preferito che tutti continuassero a fare muro sulla questione.



Intanto Simona Ventura si trova di fronte alle difficoltà del reality. Confessa di essersi pentita della scelta di nominare Mercedesz e si sta rendendo conto sempre di più di quanto sia difficile questa esperienza. L'Isola è un micro-cosmo e ogni scelta che riguarda il gruppo viene vissuta con estrema drammaticità e serietà.