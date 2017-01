"L'Isola dei Famosi", è giallo: i pesci sono scomparsi, chi li ha mangiati?

A L'Isola dei Famosi c'è un nuovo giallo. Dopo l'abbondante pesca che ha riportato il buonumore a Playa Uva, prima di cena i naufraghi si accorgono che all'appello mancano almeno 10 pesci. Tutti si chiedono dove siano finiti, ma dei pesci non c'è traccia. "Chissà in quale pancia sono finiti. Io un sospetto ce l'ho", dice Mercedesz . Intanto Paola e Stefano attendono il verdetto del televoto e Simona vive le ultime ore della settimana a Playa Soledad.

A Playa Uva i naufraghi si interrogano a vicenda sulla scomparsa dei pesci, conservati per la cena perché più grandi degli altri. Ne mancano 10 e nessuno sa che fine abbiano fatto, sebbene l'idea che balena a tutti in mente è grossomodo la stessa: "Sono spariti nella pancia di qualcuno", dice Marco Carta traducendo i pensieri di tutti. Paola Caruso prova a minimizzare, ma Jonas non ci sta: "No, mi dispiace, ma sono spariti no", dice con disappunto lo spagnolo.