"Isola dei Famosi", Alessia Marcuzzi: "Io a playa desnuda? Perché no?"

In cosa sarà diversa questa edizione dell'Isola?

Adesso ho più confidenza con tutto. L'anno scorso era una eredità difficile da prendere ed è andata benissimo. Mi sono divertita come una matta. Speriamo di replicare il successo. Sarà diversa perché ci sono vari angoli dell'Isola che non avevamo ancora svelato. A parte la playa desnuda che sarà popolata, con gli 'apprendisti' che cercheranno di conquistarsi il posto fisso. C'è una zattera, dove si vivranno le condizioni più estreme e quella secondo me sarà davvero l'esperienza più forte.



Collabori alla scelta dei naufraghi con gli autori, in base a quale criterio alcuni personaggi suscitano il tuo interesse?

Penso subito alla curiosità. A come accattivare il pubblico. Io da spettatrice cosa vorrei vedere sull'Isola? Quindi mi faccio delle domande e arrivano i nomi. Due-tre mesi prima comincio a tartassare tutti con i miei messaggi. L'anno scorso ho voluto fortemente Rocco Siffredi. Poi è logico che non si riesce sempre ad avere tutti quelli che si vogliono...



Un nome su tutti?

Cristina D'Avena. L'ho vista anche a Sanremo ed è stata strepitosa. A me piacerebbe vederla sull'Isola, per capire se ha davvero gli occhi di gatto... (Scherza, ndr)



Sbarcheresti sull'Isola come Simona Ventura tra qualche anno?

Non lo posso dire adesso. Sicuramente in questo momento no. E non perché io faccio la conduttrice, ma perché in quell'esperienza li, con la fame, potrei tirare fuori una aggressività che non mi appartiene. Diventerei litigiosa. Mi spaventa un po' questa cosa infatti la scelta di Simona è stata molto coraggiosa.



E sulla playa desnuda ci andresti?

Non sono così pudica da dire di no. Trovo più volgari certe donne malvestite. Un corpo nudo in mezzo alla natura ha un'idea pura, non è volgare per me.



Tornando alla Ventura, riuscirai ad essere imparziale con lei?

Se lei ha fatto questa scelta è perché vuole essere trattata come una naufraga. Sarebbe controproducente per lei se io la trattassi in maniera diversa. Ovvio che c'è l'affetto, ma un trattamento di favore sarebbe un fallimento per lei, che conosco da ben 25 anni. Abbiamo cominciato insieme....



Hai un naufrago preferito?

No. Li voglio vedere prima sull'Isola. I caratteri veri li scoprì lì. Magari hai un'idea di una persona che non conosci bene e poi tutto si capovolge. Cerco sempre di essere leggera e materna, anche se poi ogni tanto l'affetto e le preferenze vengono fuori. Sono umana anche io...