14 marzo 2016 "Isola dei Famosi 2016", fuori Matteo Cambi e Claudia Galanti Il desnudo ha abbandonato volontariamente il reality, mentre il pubblico con il televoto ha fatto fuori la modella. In nomination questa settimana Jonas, Enzo Salvi e Mercedesz La fame mette in crisi i naufraghi

Nel secondo appuntamento con l'Isola dei Famosi, Matteo Cambi spiazza tutti e decide di abbandonare volontariamente Isla Desnuda, dopo una profonda crisi personale. Il pubblico elimina invece con un plebiscito Claudia Galanti, salvando Jonas Berami. In nomination questa settimana Jonas, Enzo Salvi e Mercedesz. La seconda puntata del reality ha tenuto incollati al televisore 4.138.000 di telespettatori, pari al 21.19% di share.

IL COMPLOTTO CONTRO JONAS - Secondo l'attore il gruppo si è unito contro di lui, in particolare Simona, Claudia e Alessia hanno deciso di nominarlo in blocco. A mandare in sfida Claudia ci ha invece pensato Mercedesz, leader del gruppo, accusata di fare coppietta proprio con Jonas. "Se non fai come vuole lei non va bene, non lecco il c*** a nessuno e vengo nominato" il giudizio dello spagnolo su Simona Ventura, che invece si difende "ho cercato di dare dei consigli e mi sono ritirata, ma c'è una certa arroganza da parte sua".



NOMINATION DI GRUPPO? - In studio anche Signorini ha però qualche dubbio sulla nomination "è una coincidenza che tutti l'abbiano votato? A me puzza". Mara Venier vuole invece capire perché Jonas abbia tirato in mezzo addirittura la mafia riferendosi alla situazione sull'Isola. "Era per dire che c'era un complotto, chiedo scusa per la parola" si giustifica lui.

IL GIALLO DEL FUOCO - L'archeologo in meno di 24 ore ha regalato al gruppo il fuoco, grazie ai suoi occhiali, stabilendo il nuovo record dell'Isola. "Prima di me ci è riuscito un certo Archimede" minimizza Aristide, che si è avvalso della collaborazione della Galanti. Ma la produzione ha scoperto un accendino sulla spiaggia di Cayo Paloma e ci saranno conseguenze per tutti.



LE PROVE - Alvin mostra la scoperta dell'accendino, nascosto sotto una pietra. Simona però non ci sta "siamo stati perquisiti, come c'è arrivato qui?". Le regole sono regole: al ritorno sull'Isola i naufraghi non avranno più il fuoco, inoltre niente riso per un giorno.



I DISAGI DEI DESNUDOS - Fame, zanzare e freddo hanno messo a dura prova i naufraghi precari. Andrea Preti se la prende con le tre ragazze, in particolare con Paola. "Lui vuole fare il capo e io non sono abituata. Ma dobbiamo fare gruppo perché qui è troppo difficile" dice la Bonas ed è della stessa opinione anche lui "Siamo due persone forti, abbiamo idee molto diverse".

MATTEO CAMBI E CLAUDIA GALANTI FUORI DALL'ISOLA- Matteo Cambi non è riuscito ad adattarsi all'Isla Desnuda "Ho affrontato ansia e angoscia, è sempre peggio. Mi sento stremato, mi mancano molto mia figlia e mia moglie. I miei compagni mi hanno aiutato quasi fino all'impossibile" si sfoga lui. Dopo averci pensato molto il naufrago annuncia: "Mi ritiro dall'Isola dei Famosi. Pensavo di essere invincibile, non sono arrivato preparato a quest'esperienza". Il pubblico decide con un plebiscito di eliminare Claudia Galanti, salvando Jonas.

LE PROVE DEGLI ISOLANI - L'Isola mette alla prova gli addominali dei naufraghi, che devono reggere un secchio pieno di fango il più a lungo possibile. Vince Simona Ventura, che ottiene l'immunità e fa partire una reazione a catena di salvataggi. L'ultimo naufrago rimasto andrà direttamente in nomination: è Jonas Berami ad andare al televoto. I cinque concorrenti rimasti sull'Isla Dednuda affrontano invece una prova di apnea, per ottenere il fuoco. Non riescono però a superare la prova e dovranno quindi passare un'altra settimana senza falò. Uno di loro però avrà la possibilità sull'Isola ufficiale.



LA ZATTERA - L'ex tronista Cristian Gallella e l'inventore della tisanoreica Gianluca Mech sono i navigatori della zattera. La coppia dovrà trovare l'Isola e poi la prossima settimana sarà il pubblico a decidere chi entrerà nel reality. Per ora gli altri concorrenti non sanno della loro esistenza ma Mara ne approfitta per farà un'altra gaffe. Per fortuna il collegamento è aperto solo per Alvin... il segreto è al sicuro.