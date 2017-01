26 gennaio 2015 Isola dei Famosi, naufraghi accolti da forte vento e mare in tempesta Scatta questa sera l'atteso reality di Canale 5. I 12 concorrenti subito messi alla prova dal maltempo Tweet google 0 Invia ad un amico

16:17 - Inizio burrascoso per "L'Isola dei Famosi", che scatta questa sera su Canale 5. I 12 naufraghi approdati in Honduras troveranno ad aspettarli forte vento e mare in tempesta. Come comunicato sul profilo Twitter del programma, l'Isola è sferzata da correnti d'aria a 20 nodi e onde alte un metro. Si risparmieranno il maltempo le due pretedenti al 13.mo posto: Cristina Buccino e Margot Ovani.

Le due aspiranti naufraghe, annunciate da Alessia Marcuzzi nel corso di "Domenica Live", si giocheranno la chance di volare in Honduras al televoto. Il pubblico avrà tempo di scegliere la sua preferita fino alla seconda puntata, nel corso della quale si saprà chi tra le due sarà il tredicesimo concorrente dell'Isola.