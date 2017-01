3 marzo 2015 Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez "vittima" di un incidente hot Quando ha scoperto che doveva lasciare Playa Desnuda la bella naufraga ha improvvisato un balletto che non ha lasciato nulla all'immaginazione Tweet google 0 Invia ad un amico

17:28 - Ha fatto di tutto per coprirsi a Playa Desnuda ma alla fine (involontariamente) Cecilia Rodriguez ha mostrato le sue grazie. Un incidente hot che non è sfuggito al pubblico di Twitter che si è scatenato. La bella naufraga non è infatti riuscita a trattenere la felicità quando durante la quinta puntata dell'Isola dei Famosi le è stato annunciato che sarebbe sbarcata su Playa Uva. E ha improvvisato un ballo che però ha spostato il costume di iuta.

Dopo che Mara Venier ha svelato l'esistenza di Playa Desnuda, la produzione ha deciso di rivelare ai naufraghi il "segreto" e di inviare la Rodriguez dagli altri naufraghi lasciando solo il povero Brice Martinet. Così i due hanno festeggiato la partenza con un ballo che però ha svelato i lati intimi di Cecilia. Il mondo di Twitter si è quindi scatenato, perché le immagini hanno mostrato una depilazione molto accurata, anche se la Rodriguez vedendo gli altri naufraghi si era subito lamentata: "Non vale, siete tutti così puliti e depilati...".



Non solo. Durante la "vestizione", ovvero il cambio di costume, da quello di fortuna creato con la iuta a un bikini vero e proprio, l'ironia ha preso il sopravvento. I follower hanno infatti "notato" che Cecilia è apparsa "più nuda" di quando era a Playa Desnuda. E siamo solo all'inizio...