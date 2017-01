3 febbraio 2015 Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez e Brice Martinet senza veli sulla Playa Desnuda La sorella di Belen sarà la Eva dell'ultima spiaggia. Dovrà rimanere nuda insieme al modello francese Brice Martinet Tweet google 0 Invia ad un amico

13:16 - Cecilia Rodriguez e Brice Martinet sono l'Adamo ed Eva della "Playa Desnuda", la principale novità della nuova edizione de "L'Isola dei Famosi". Su questa speciale ultima spiaggia, i due naufraghi saranno completamente nudi, con a disposizione un risicato kit di sopravvivenza. Durante la diretta del lunedì, i due si collegheranno con lo studio riparandosi dietro a un paravento ribattezzato "delle buone maniere".

Se lui è il semi sconosciuto modello francese Brice Martinet, lei è la sorellina di Belen, che ha scelto l'Isola come rampa di lancio, sulle orme della più famosa delle Rodriguez. Belen è il primo sponsor della sorella minore, la prima sostenitrice. E' stata lei a consigliare a Cecilia di buttarsi a capofitto nell'avventura estrema del reality, memore del fatto che l'"Isola" sia stata il punto di svolta nella sua carriera. E' stata sempre Belen a postare sul web il primo messaggio di sostegno alla desnuda Cecilia: "Sono fiera di te. Sarò la tua forza e tu la mia - ha scritto l'attrice e showgirl - Goditi questa avventura, questo gioco; lo so, ti renderà forte, più forte di quanto tu no lo sia già".



E che l'Isola sia la grande occasione di Cecilia per uscire dal cono d'ombra dell'ingombrante sorella maggiore, la Rodriguez non lo ha nascosto affatto. "Questa cosa non mi piace affatto, ma io non torno a casa", ha detto Cecilia, una volta chiamata a scegliere tra spogliarsi e lasciare il reality. Lo ha chiarito anche il fidanzato ex tronista Francesco Monte, che presente in studio, non ha fatto una piega: “Sono geloso, ma lei ci tiene a questa esperienza". Non particolarmente preoccupata nemmeno Elena, la moglie di Martinet, che invece non ha avuto alcun problema a spogliarsi: "Sono a mio agio con il mio corpo", ha detto il modello francese. Entrambi si sono già spogliati per lavoro, ma sulla Playa Desnuda avranno anche difficoltà di sopravvivenza da gestire.



La produzione si preoccuperà di rendere invisibili le parti intime dei due naufraghi negli estratti in onda nelle fasce pomeridiane, sempre che i concorrenti non trovino loro il modo di coprirsi. Per ovviare al nudo integrale in diretta, invece, il lunedì sera i due saranno in collegamento con lo studio riparati dietro a un paravento in bamboo, ribattezzato “paravento delle buone maniere”.



Cecilia e Brice non dovranno restare due mesi interi sulla Playa Desnuda. Ogni settimana infatti, sull'ultima spiaggia sbarcherà un naufrago e sarà il televoto a decidere chi potrà giocarsi le residue chance per restare in gioco. L'unica regola è che la Playa Desnuda sia popolata sempre da un Adamo e una Eva, una conditio sine qua non per rendere ancora più piccante un'Isola in cui il pepe non manca affatto.



