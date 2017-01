"Grande Fratello Vip": la vincitrice è Alessia Macari, Gabriele secondo, Valeria terza

IL QUARTO FINALISTA E' GABRIELE

Ilary Blasi dichiara chiuso il televoto e annuncia che in Confessionale si trova la busta con il nome dell'ultimo finalista. Alessia svela il nome dell'eliminato scelto dal pubblico: è Laura Freddi. Il quarto finalista quindi è Gabriele. E dopo la rivelazione Ilary entra nella Casa e parla con i concocorrenti, poi esce e lascia la porta aperta...



STEFANO AL TELEVOTO

Si entra nel vivo della battaglia. Nella stanza delle scelte ognuno dei quattro concorrenti deve nominare chi a suo parere non merita di vincere questo Grande Fratello Vip. Per Stefano e Alessia è Valeria, per Stefano è Valeria e per Gabriele è Stefano. I due più votati sono quindi Valeria e Stefano, che restano nella stanza, mentre gli altri due escono, e devono prendere ognuno una busta e aprirla. In quella di Stefano c'è scritto: vai al televoto. Adesso è lui che deve scegliere qualcuno con cui sfidarsi al televoto e la scelta cade su Gabriele.



IL RITORNO DI ANDREA: DAMA VS STEFANO

Andrea, dopo essere stato scelto all'unisono dagli altri come finalista, lunedì scorso ha ricevuto un brutto scherzo da parte del Grande Fratello. Gli è stato chiesto di scegliere un Vip da sfidare al televoto per far decidere al pubblico chi portare in finale. Il nome di Stefano, fin dall'inizio vicinissimo al Dama, proprio non se lo aspettava nessuno, soprattutto il diretto interessato che non l'ha presa bene. La loro amicizia si è sgretolata in un istante. E adesso i due sono di nuovo uno di fronte all'altro per un faccia a faccia a suon di insulti e recriminazioni. Avrebbero dovuto spiegarsi, ma gli animi erano troppo caldi ed è stata lite sin dalle prime parole.



UN SORPRESA PER STEFANO

In Casa arriva un videomessaggio per Stefano da parte della sorella, una persona alla quale lui è molto legato. Ilary lo manda poi di fronte al camino, dove trova un frammento di una foto. L'ex calciatore passa attraverso una serie di tunnel, per poi uscire in giardino e quindi nella Stanza delle Scelte. Qui Stefano trova la foto della prima squadra di calcio dove ha giocato, allenata proprio dal padre, che a sorpresa fa il suo ingresso nella Casa. Possiamo solo immaginare l'emozione di Stefano in questo momento!



LAP DANCE SEXY PER STEFANO

Un'altra sorpresa per Bettarini. E stavolta è sexy. In giardino compare Mariana in lingerie nera, che balla al palo sensuale e provocante. Poi benda gli occhi di Stefano e si trasforma in... Bosco.