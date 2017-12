Aida Yespica e Daniele Bossari settimana scorsa hanno temuto l’eliminazione per poi scoprire di essere due finalisti della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Il pubblico ne era a conoscenza, ma gli altri concorrenti no: la SPA Flower Power li ha ospitati per una settimana, ma ora sono pronti a rientrare in Casa, tra lo stupore di tutti: "continuavo a dire povera Aida e invece altro che povera, visto che è in finale" scherza Raffaello Tonon.



I tre finalisti questa sera, però, hanno un compito difficile: “Chi non si merita la finale?” è questa la domanda che Ilary Blasi pone a Giulia De Lellis, Aida Yespica e Daniele Bossari.



La showgirl venezuelana sceglie di nominare Raffaello, perché è l’ultimo arrivato. Daniele invece nomina Cristiano Malgioglio: “si meriterebbe la finale per l’artista che è, ma la parte umana ci manda in cortocircuito: non riusciamo a decifrarla”.



La scelta di Giulia è la più difficile, visto che si trova costretta a nominare una tra le due persone con cui ha legato di più all’interno delle dinamiche del gioco e tra le lacrime sceglie l’ex tronista: “spero possa capirmi, non posso scegliere Ivana”.



La modella ceca è l’unica ad essere nuovamente salva: per i suoi compagni è lei la quarta finalista, ma l’ultima parola è, come sempre, del pubblico e infatti sceglie di sfidarsi al televoto con Cristiano Malgioglio.



Giulia De Lellis è preoccupata e cerca di assicurarsi che lei abbia capito: “lui è il più forte, secondo i nostri calcoli”, ma Ivana non ha dubbi, è questa la sua sfida e il pubblico la premia: la ragazza vola in finale mentre il paroliere è l'ultimo eliminato della puntata.