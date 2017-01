Grande Fratello 14, la Casa si scalda con la ruota dei baci

Protagonisti del gioco sono stati gli uomini, che si sono bendati e si sono sottoposti ai baci delle cinque ragazze. Un ruota, divisa in diverse categorie, imponeva di volta in volta la tipologia di bacio da adottare tra mordicchiato, mozzafiato, con rifrullo, alla francese e a farfalla.



In palio, per chi avesse indovinato almeno tre ragazze su cinque, la realizzazione di un desiderio. Prova superata per tutti, tranne che per Alessandro. Stordito dai troppi baci, non ha nemmeno riconosciuto le labbra di Federica...