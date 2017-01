Grande Fratello 14, l'interrogatorio a Riccardo e Giulia

I ragazzi del Grande Fratello iniziano le indagini, per scoprire quale sia il segreto custodito dai nuovi arrivati Riccardo e Giulia. Lui in realtà si chiama Luca e da otto anni è il compagno di Valentina, ma per vincere parte del montepremi dovranno tenerlo nascosto per una settimana. Il primo a farsi avanti è Kevin, che controlla le orecchie di 'Riccardo' e Giulia alla ricerca di qualche indizio...