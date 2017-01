Grande Fratello 14, l'appello di Salvatore: "Fatemi entrare nella Casa"

Dopo Roberto , ecco svelata a " Pomeriggio Cinque " l'identità di un altro ragazzo che sogna di poter entrare nella Casa del Grande Fratello 14 , il reality di Canale 5 che riparte giovedì 24 settembre in prima serata. Salvatore ha 23 anni, lavora in un'agenzia di marketing e comunicazione e lancia un appello: "Fatemi entrare nella casa... Per me il Grande Fratello è l'Italia!".

Per Salva l'avventura inizierà venerdì 18 settembre su un loft ormeggiato sul Tevere denominato la "Casa Galleggiante". Due dei quattro aspiranti coinquilini diventeranno una delle coppie ufficiali che giovedì 24 settembre (e non il 21 come annunciato in precedenza) nel corso della prima puntata, varcheranno la porta rossa. La convivenza dei quattro ragazzi - alle prese con prove da svolgere, alcune stabilite da Grande Fratello e altre dalla rete - verrà raccontata sul sito ufficiale del programma, www.grandefratello.mediaset.it, sui social network, tramite gli account ufficiali, e all'interno di alcuni programmi Mediaset attraverso una serie di clip. Sul web, anche tramite dirette live streaming Periscope e Facebook. Tutti gli utenti potranno esprimere gratuitamente il proprio giudizio tra i 4 aspiranti concorrenti in gara collegandosi al sito web www.grandefratello.mediaset.it o all'App Mediaset.



IL PROFILO - E' un perfetto mix tra lo spirito italiano e il pragmatismo tedesco. Laureato a pieni voti in Economia e commercio, è da sempre un gran lavoratore: a 14 anni già faceva il portalettere. Il suo obiettivo professionale è diventare Product manager per una grande azienda e intanto fa pratica in un'agenzia di comunicazione. Parla 4 lingue, ed è molto legato alla sua famiglia. Attualmente si dichiara single e l'anima gemella per lui deve essere rigorosamente italiana.