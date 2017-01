Grande Fratello 14: ecco Roberto, bagnino-spogliarellista

Si inizia ad alzare il velo sui primi volti che animeranno la casa del Grande Fratello 14 . " Pomeriggio cinque " ha mostrato in anteprima il provino del primo aspirante concorrente, Roberto Goffredi . Nato ad Ancona, il 30enne insegnante di educazione fisica d'estate fa il bagnino e di notte lo spogliarellista . Il suo destino, come quello di altri tre ragazzi, sarà determinato da una votazione via Web.

Per lui e gli altri l'avventura inizierà venerdì 18 settembre su un loft ormeggiato sul Tevere denominato la "Casa Galleggiante". Due dei quattro aspiranti coinquilini diventeranno una delle coppie ufficiali che giovedì 24 settembre (e non il 21 come annunciato in precedenza) nel corso della prima puntata, varcheranno la porta rossa.



La convivenza dei quattro ragazzi - alle prese con prove da svolgere, alcune stabilite da Grande Fratello e altre dalla rete - verrà raccontata sul sito ufficiale del programma, www.grandefratello.mediaset.it, sui social network, tramite gli account ufficiali, e all'interno di alcuni programmi Mediaset attraverso una serie di clip. Sul web, anche tramite dirette live streaming Periscope e Facebook.



Tutti gli utenti potranno esprimere gratuitamente il proprio giudizio tra i 4 aspiranti concorrenti in gara collegandosi al sito web www.grandefratello.mediaset.it o all'App Mediaset.