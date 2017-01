25 settembre 2015 Grande Fratello 14, ecco tutti gli uomini della Casa Le schede degli inquilini di questa nuova edizione del reality di Canale 5. Insieme a loro, otto concorrenti donne

ALESSANDRO CALABRESEEtà: 32 anni

Data di nascita: 21 ottobre 1982

Luogo: Velletri

Vive a: Nettuno

Stato civile: celibe

Altezza: 180 cm

Peso: 83 kg

Occhi: neri

Capelli: neri

Studi effettuati: Diploma ragioneria

Lavoro: imprenditore nel campo della sicurezza



Simpatico, spiritoso e ottimista, Alessandro è cresciuto in una famiglia di ristoratori. Dopo aver provato a lavorare con il padre nel ristorante di famiglia, insieme al fratello ha deciso di aprire una società di servizi per la sicurezza. Ama scherzare e ha sempre la battuta pronta. E' single da un anno: la storia con Lidia Vella, la più importante della sua vita, è finita dopo 3 anni. "Quando m'innamoro non mi importa più di niente e di nessuno, voglio solo la felicità della mia donna e per lei sono disposto a qualunque sacrificio e follia". Dopo la fine di questa storia, Alessandro è tornato a essere il latin lover di un tempo e sembra riscuotere molto successo. Ora, però, incontrerà nuovamente Lidia nella Casa… che reazione avrà?

Alessandro non ama le regole ma è un ragazzo educato, se qualcuno gli fa lo sgambetto incassa ma, appena può, si vendica. Se ha torto, invece, sa chiedere scusa. Si descrive come un uomo con i valori di una volta: “la famiglia, la lealtà, la difesa dei deboli, il rispetto e l'onestà”. Ha molti tatuaggi e pratica la boxe tutti i giorni. Partecipa a GF perché gli piacciono le sfide: "io sono molto determinato e vado sempre fino in fondo alle cose… dovrete cacciarmi per farmi uscire! E poi mi piace mettermi in mostra". Alessandro Calabrese gioca in coppia con Federica Lepanto.



DOMENICO MANFREDIEtà: 27 anni

Data di nascita: 19 novembre 1987

Luogo: Bari

Vive a: Bari

Stato civile: celibe

Altezza: 186 cm

Peso: 77 kg

Occhi: castani

Capelli: neri

Studi effettuati: laurea scienze motorie

Lavoro: preparatore atletico e PR



Un uomo del sud, le cui uniche lingue sono l'italiano e il barese. Domenico, per tutti Manfredi, ha 27 anni ma è come se avesse vissuto due vite: "Una, fino a 14 anni, in cui ero timido e grasso e l'altra, dai 14 in poi, in cui sono dimagrito e sono diventato Manfredi". Un cambiamento non solo fisico, ma anche caratteriale: da introverso e taciturno è diventato un ragazzo sfrontato ed esuberante, proprio come se fosse nata una nuova persona. Il suo passato l'ha influenzato in quello che oggi è il suo lavoro: dopo aver conseguito la laurea in scienze motorie, infatti, ha iniziato a lavorare come preparatore atletico sia in palestra sia in scuole di calcio con l'obiettivo di trasmettere ai bambini una disciplina sportiva e una cultura del movimento utile a prevenire problemi di obesità. Oggi Manfredi si piace e sente di piacere molto alle donne. Si ritiene un grande seduttore, in grado di fare "sempre gol", un "Pippo Inzaghi" del rimorchio. E' fissato con il calcio e con le sue metafore applicate alla vita e alle donne. Ha avuto una sola storia importante, durata 6 anni. Al momento è single e vive con la famiglia. Non sopporta due cose: chi gli scompiglia i capelli e le persone ipocrite. Le situazioni difficili sono una sfida per lui, perché quello è il momento in cui può e deve tirare fuori il carattere: "Non si molla mai, si gioca fino al novantesimo…più recupero. Partecipo a GF per divertirmi e vincere dei soldi". Domenico Manfredi gioca in coppia con Igor Di Giovanni.



GIOVANNI ANGIOLINIEtà: 34 anni

Data di nascita: 13 gennaio 1981

Luogo: Sassari

Vive a: Sassari

Stato civile: celibe

Altezza: 186 cm

Peso: 86 kg

Occhi: verdi

Capelli: neri

Studi effettuati: Laurea in medicina e chirurgia

Lavoro: specializzando all'ultimo anno di ortopedia



Giovanni proviene da una famiglia semplice, figlio di un operaio e di una segretaria, e sin da bambino sognava di fare il medico “per aiutare la gente che soffre”. Oggi Giovanni è il primo laureato della sua famiglia: è all'ultimo anno della specializzazione in ortopedia e gli piacerebbe diventare ortopedico sportivo. Da un anno è single dopo una storia durata 13 anni. Ora ha una vita sociale piuttosto movimentata e si meraviglia del successo che riscuote con le donne. E' molto legato alla sua famiglia e, pur vivendo da solo, passa la maggior parte del tempo con loro. Le sue grandi passioni sono il mare e lo sport: fa crossfit, gioca a calcio e pratica molti sport legati al mare, è un accanito salutista ed esperto di alimentazione. Si descrive come una persona semplice, integra, dedita alla famiglia, ai nipotini e alle amicizie: “sono cresciuto sotto il sole della Sardegna cui devo la mia solarità ma anche l'orgoglio e la caparbietà tipiche del mio popolo. La mia ambizione è infinita”. Il suo sogno è aprire una clinica privata e il suo motto è "volere potere". Giovanni Angiolini gioca in coppia con Verdiana Fanzone.



IGOR DI GIOVANNIEtà: 26 anni

Data di nascita: 25 dicembre 1988

Luogo: Kiev (Ucraina)

Vive a: Palermo

Stato civile: celibe

Altezza: 180 cm

Peso: 75 kg

Occhi: azzurri

Capelli: biondi

Studi effettuati: licenza media

Lavoro: imprenditore (azienda autoricambi)



Igor è nato in Ucraina e dai 3 agli 11 anni, fin quando non è stato adottato da una famiglia di Palermo, è vissuto in un orfanotrofio, come suo fratello Slavic, affidato però a un altro istituto. Una volta arrivato in Italia, Igor si è trovato benissimo, si è ambientato e integrato subito, tanto che, dopo circa un anno, ha cominciato a chiamare i suoi genitori adottivi “mamma” e “papà”. Per 12 anni non ha avuto nessuna notizia del fratello. Si è dato molto da fare per rintracciarlo finché, attraverso Facebook, è riuscito a contattare un suo ex compagno di orfanotrofio, ora poliziotto, che ha trovato il numero di telefono di Slavic. Quando finalmente sono riusciti a sentirsi, Slavic gli ha confessato di non essere mai stato adottato nonostante, al momento della separazione, gli avesse fatto credere il contrario per farlo stare tranquillo. Il desiderio più grande di Igor sarebbe quello di poterlo rivedere e, magari, farlo venire in Italia a vivere con lui. Oggi Igor vive da solo e lavora presso l'azienda del padre che vende all'ingrosso autoricambi per tir e camion. Si definisce un tipo molto diretto e schietto: “amo l'umiltà, detesto l'ipocrisia e la falsità. Vivo come se dovessi morire domani, amo la vita, amo divertirmi. Amo la mia famiglia, le donne, me stesso e il mio lavoro”. Al momento è single, dopo una storia durata 3 anni. Spera di costruire un suo nucleo familiare con la donna che saprà tenergli testa. E' convinto che tutti prima o poi avranno le loro rivincite e vorrebbe esserne l'esempio in prima persona. Igor Di Giovanni gioca in coppia con Domenico Manfredi.



LUIGI TUCCILLOEtà: 38 anni

Data di nascita: 7 febbraio 1977

Luogo: Napoli

Vive a: Roma

Stato civile: celibe

Altezza: 177 cm

Peso: 70 kg

Occhi: neri

Capelli: neri

Studi effettuati: laurea in giurisprudenza e specializzazione in diritto penale

Lavoro: scrittore



Luigi, fratello di Peppe, è il sesto di nove fratelli. La loro è una famiglia molto numerosa e molto unita. Luigi e Peppe sono molto legati da quando erano piccoli: "nella mia vita ho abbandonato molte cose a cui tenevo, ma non ho mai abbandonato Peppe. Io non so stare senza di lui… vorrei mandarlo a quel paese qualche volta, ma come si fa… Non conosco nessuno al mondo meglio di lui". Insieme hanno condiviso molto, dallo sport (sono stati campioni a livello agonistico di sciabola) ad alcuni lavori, agli amici. Diversi, però, gli studi. Luigi è laureato in Giurisprudenza (come molti membri della sua famiglia), anche se non esercita come avvocato. Nella vita ha viaggiato molto - con il fratello è stato in Africa e a Dubai -, seguendo le sue passioni, ultima quella per la scrittura. Il suo sogno è pubblicare il suo primo romanzo (sta già iniziando il secondo). Vive a Roma ed è single. Si definisce lunatico e incostante. Sempre disponibile per gli amici, ama i libri, il cinema, i viaggi e il calcio. Nel 1988 ha avuto un brutto incidente stradale che ha cambiato la sua visione della vita. Luigi Tuccillo gioca in coppia con il fratello Peppe.



PEPPE TUCCILLOEtà: 41 anni

Data di nascita: 23 ottobre 1973

Luogo: Napoli

Vive a: Napoli

Stato civile: celibe

Altezza: 177 cm

Peso: 74 kg

Occhi: castani

Capelli: neri

Studi effettuati: laurea in architettura

Lavoro: fotografo di moda ed eventi



Peppe, fratello di Luigi, è il quarto di nove fratelli. La loro è una famiglia molto numerosa e molto unita. Peppe e Luigi sono legati da quando erano piccoli: “io e mio fratello Luigi siamo invincibili. Ognuno di noi ha un grandissimo talento. Ci amiamo e ci capiamo. Siamo davvero cresciuti insieme in tutti i campi. Siamo diversi caratterialmente ma ci basta solo uno sguardo per intenderci”. Peppe ha perso l'udito a due anni, in seguito a un'influenza mal curata. Per sentire dovrebbe indossare un apparecchio ma lo mette poco (solo quando deve lavorare o occuparsi di qualcosa di serio), dice che “non vuole ascoltare le str***ate che dice la gente”. Vive la sua sordità con molta disinvoltura: “Amo le sfide. Ed essere sordo è la sfida più grande. Non conosco i rumori, i suoni, le parole e la musica…ma conosco il silenzio… e lo amo”. Per comunicare legge le labbra e usa la macchina fotografica. Peppe, infatti, è un fotografo di moda e di eventi. E' una persona positiva, allegra e chiacchierona. Laureato in architettura, in passato ha lavorato come architetto, ha viaggiato molto e ha vissuto in Africa e a Dubai. Parla correttamente inglese e arabo. Si descrive energico, imprevedibile, allegro, pazzo, artista e divertente. Gli piace ballare e suona la batteria. E' stato nella nazionale di scherma. Con le donne ha sempre avuto successo. L'unica cosa che gli fa paura è il mare perché "lì non si sente davvero niente". Peppe Tuccillo gioca in coppia con il fratello Luigi.



SIMONE NICASTRIEtà: 25 anni

Data di nascita: 16 gennaio 1990

Luogo: Verbania

Vive a: Milano

Stato civile: celibe

Altezza: 175 cm

Peso: 76 kg

Occhi: castani

Capelli: neri

Studi effettuati: maturità scientifica

Lavoro: studente scienze matematiche



Studente di matematica, a pochi esami dalla laurea, Simone si descrive come una persona intelligente, testarda, buona e simpatica: “ho una componente nerd e social insieme. Sono emotivo e anche un po' lunatico, sono buono ma anche stratega. Non sopporto gli stupidi e gli egoisti, vorrei fare un'esperienza che mi segni la vita …”. Vive a Milano insieme a un coinquilino. I suoi genitori sono separati e ammette che spesso il suo genitore di riferimento è stato “la nonna paterna”. Ha giocato a rugby, ha smesso dopo che, durante una partita, si è scontrato con un compagno di squadra e si è spaccato la testa. Le donne o lo odiano o lo amano, lui, però, ci prova con tutte. Si è innamorato tante volte ma ha avuto solo due storie serie, durate entrambe due anni e mezzo. “La mia arma di seduzione forse è l'empatia, so capire cosa può piacere a una ragazza e mi comporto di conseguenza…". Simone Nicastri gioca in coppia con Rebecca De Pasquale.



