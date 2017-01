28 novembre 2015 "Grande Fratello 14", febbre da semifinale e il segreto di Desiree da svelare Le ragazze ignare e i maschietti complici nel tentativo di far capitolare Livio

13:25 - Cresce l'attesa per la semifinale del "Grande Fratello 14", con Simone e Federica che sono i due finalisti. In casa tutto ruota attorno al segreto di Desiree: le ragazze ignare e i maschietti complici nel tentativo di far capitolare Livio. In attesa di capire se la sexy brasiliana riuscirà nell'intento di sedurre Livio, ecco quel che succede...

FESTA PER IL COMPLEANNO DI JESSICA

Amore e grande festa per il compleanno di Jessica, che ha spento 25 candeline in compagnia degli ultimi superstiti della Casa e del suo innamorato Kevin. In un'atmosfera speciale, i coinquilini hanno ricordato anche Lidia, lontana ma sempre nei loro pensieri. Per Jessica un bel brindisi e un desiderio da realizzare...

LA DELUSIONE DI SIMONE

Venute meno la stima e l'affetto, il rapporto tra Simone e Rebecca è andato via via degenerando e Simone non sa darsi pace. E' deluso e parlando con Federica, che con lui andrà in finale, dice: “È cambiata dalla mattina alla sera. Io le voglio bene ma non posso perdonarla perché in lei non c’è una presa di coscienza. Non c’è pentimento, lei si sente giusta”.