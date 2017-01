"Grande Fratello 14" al via, c'è anche un ex monaco diventato donna

Tutto pronto per la 14esima edizione del " Grande Fratello ". Giovedì 24 si parte in prima serata su Canale 5 con Alessia Marcuzzi e due opinionisti come Cristiano Malgioglio e Claudio Amendola . Molte le novità a partire da un concorrente ex monaco benedettino che, dopo sei anni in convento, ha abbandonato la vita monastica scegliendo di diventare Rebecca (oggi tata e dog sitter). Ci saranno due fratelli napoletani (uno è sordo), un chirurgo, due infermiere (ma non si conoscono), due gemelle e un ex fidanzato delle due rintracciato e diventato concorrente a loro insaputa.

I CONCORRENTI - Sono i 16 concorrenti, otto uomini e otto donne, con un'età compresa tra i 22 e i 41 anni, che per tre mesi vivranno nella Casa e giocheranno per vincere il montepremi finale di 250mila euro. E a loro si uniranno due concorrenti che arriveranno direttamente dalla "Casa Galleggiante". La grande novità, infatti, è che nella Casa si entra in compagnia (in coppia o in terzetto). C'è chi si è presentato già ai casting con una persona speciale con cui voleva condividere il reality - e ha passato le selezioni in coppia - e chi, invece, si è presentato da solo ai provini e sarà Grande Fratello a trovargli uno o più compagni di gioco.

INTERNI ELEGANTI NELLA CASA - La Casa, progettata sempre come un open space, è fatta con materiali semplici, molti imbottiti, legno e moquette. E' luminosa con il predominio del colore avorio e dell'antracite a contrasto. E' una Casa elegante in cui gli ambienti si fondono tra loro con una linea continua che conduce dal bagno alla zona pranzo, la cucina è nel soggiorno ma... anche le docce, che si affacciano sul giardino, sono nel soggiorno. Un grande tavolo rettangolare riunirà i concorrenti durante i pasti. Il Confessionale cambia e al posto della poltrona arriva un grande divano rosso che può accogliere comodamente tanti concorrenti insieme. La zona piscina è in giardino ed è coperta da strutture vetrate che riparano dalla pioggia e dal freddo. La cucina è un mix di elementi “classici” e grandi novità come quella di poter cambiare colore in poco tempo con pannelli magnetici alle pareti. Due camere da letto uguali ma con colori diversi divideranno il sonno dei ragazzi ma... due grandi vetrate uniscono le due camere al volere della regia.

Sempre all'esterno, si trovano due stepper. Serviranno per far arrivare l'acqua calda alle tre docce disponibili. Due ragazzi, per volta, dovranno spingere e camminare (esposti anche alle intemperie) per far sì che gli altri non facciano la doccia fredda. Nel giardino, inoltre, ci sarà un orto “urbano” posto in alcune vasche, con verdure rigorosamente di stagione che i ragazzi dovranno coltivare. Inoltre, una nuova location, non proprio comodissima, attende gli inquilini malcapitati... un vecchio garage.

LA CASA GALLEGGIANTE - La Porta Rossa si aprirà solo giovedì 24 settembre ma per la prima concorrente ufficiale, Mary, e tre aspiranti concorrenti – Roberto, Salvatore e Kevin - l'avventura è iniziata lunedì 21 settembre. E non sulla terra ferma. Mary, Roberto, Salvatore e Kevin sono saliti a bordo della “Casa Galleggiante”, ormeggiata sul Tevere, e qui dovranno convivere fino alla prima puntata.

Gli utenti possono votare il loro preferito, tra Roberto, Salvatore e Kevin, collegandosi a www.grandefratello.mediaset.it o tramite l'App Mediaset e i due più votati giovedì sera si giocheranno l'ingresso. Chi vincerà entrerà in coppia con Mary. La convivenza dei quattro ragazzi verrà raccontata grazie a selfie, dirette streaming e video visibili all'interno di alcuni programmi Mediaset, sul sito ufficiale, sull'App e sui social del programma (Facebook, Twitter, Instagram, Periscope, Snapchat, Streamago).