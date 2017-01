Grande Fratello 13, Modestina non crede all'amore tra Giovanni e Chicca

08:44 - Nella Cantina l'amicizia tra Giovanni e Modestina è cresciuta, tra complicità e qualche momento di intimità. Adesso che i ragazzi sono in finale al "Grande Fratello 13" emerge qualche ruggine con i rispettivi partners. Chicca pensa già al futuro con il veronese dopo la fine del reality, ma la bella siciliana sentenzia: "Secondo me tenete a voi ma non siete davvero innamorati". Viva la sincerità...

Chicca non vede l'ora di potersi godere il suo Giovanni fuori dalle mura di Cinecittà, è sicura che la loro storia andrà avanti. Modestina invece non è del tutto convinta: "Vuoi la verità? Secondo me tra te e Giovanni non è ancora nato il vero e proprio amore, ci tenete ma non siete innamorati. Solo una volta fuori di qui capirete se è amore o no". Intanto Giovanni augura alla milanese di ricevere delle proposte lavorative fuori dal GF, chissà come andrà a finire...