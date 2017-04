"Amici", Maria De Filippi legge una toccante lettera scritta per Emma

Momento commovente nella puntata di "Amici 16" che andrà in onda sabato 22 aprile. Tgcom24 vi offre un'esclusiva anticipazione video in cui Maria De Filippi legge una lettera scritta per Emma per il suo ritorno al talent di Canale 5. Dopo l'abbandono di Marco Castoldi, il coach della squadra Bianca, la cantante salentina è stata scelta come direttore artistico della squadra.