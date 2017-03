"Amici 16", la prima sfida del serale va a Morgan: eliminato Michele

Dopo le due manche sono finiti al ballottaggio Shady e Michele. La prima ha messo sul piatto le sue interpretazioni di "Stay Home" e "Creep", mentre il cantante dei Blu ha risposto con i Led Zeppelin ("Whole Lotta Love" e "All I Ask"). E la giuria salva Shady, che era stata anche quella a cui era toccata aprire la puntata con una toccante "Feelings" nella versione di Nina Simone.



La prima puntata ha evidenziato come ormai "Amici" vada oltre il concetto di talent. Dai "quadri" di Giuliano Peparini (a volte veri e propri "dipinti in musica", come quello su Modigliani che ha visto impegnato Oliviero) che hanno portato Ambra a dire "vorrei essere Peparinata", allo spazio dedicato al racconto, dove la De Filippi porta un pizzico di "C'è posta per te" nel presentare il lato umano dei ragazzi con i momenti "questo sono io". Interessanti poi le scelte di Elisa e Morgan come Direttori artistici, con innesti sorprendenti in quello che è il classico repertorio dei brani: ecco così i Tears For Fears, i Cure, i Radiohead e i Led Zeppelin. Scelte che sembrano persino fatte apposta per far conoscere una fetta importante della storia del pop-rock a quella fascia di età, appunto tra i 15 e 24 anni, che è attratta dal programma in maniera massiccia e che lo commenta via social (su Twitter l'hashtag #Amici16 ha raggiunto il primo posto della classifica dei Trend Topic Italia e il terzo posto nei Trend Topic mondiali).