"Amici 15", Andreas costretto a lasciare la scuola per un infortunio

Era già stato scelto per il serale, nella squadra Blu di Nek e J-Ax , ma Andreas Muller dovrà dire addio al suo sogno a causa di un infortunio. E le lacrime per il ballerino nella casa di " Amici 15 " non sono mancate. Stefano De Martino lo ha consolato in tutti i modi e anche gli altri ragazzi hanno commentato sui social tra le lacrime l'addio del compagno.

E' infatti proprio De Martino a leggergli il referto medico: "Postumi di lussazione al gomito destro, non si evidenziano fratture ma occorre un tutore per 4 settimane più un periodo di terapia". Andreas, incredulo, è scoppiato in lacrime: "No, non è possibile ogni volta che inizia una cosa deve andare a finire così. E' troppo grande questa cosa, non posso andare via così. Nemmeno la bellezza di salire sul palco del serale. L'ho sognato per una vita". Stefano cerca quindi di consolarlo: "Fuori da qua hai un percorso da fare. Ora sei un ballerino, prima volevi solo diventarlo. Amici a giugno finisce, la tua carriera andrà avanti per anni".

Andreas, 19 anni, nato a Singen in Germania, vive a Fabriano in provincia di Ancona con i genitori e due fratelli. Studia danza dal 2011. Ha partecipato ad Amici Casting nel 2014 ma non ha ottenuto il banco. Quest'anno era riuscito a passare le selezioni, diventando anche il preferito della prof Veronica Peparini. Ma è stato sfortunato.