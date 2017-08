Quando Sandra Mondaini vestiva i panni di Sbirulino

Un personaggio ironico e divertente, capace di far ridere e intrattenere tantissimi bambini e non solo con sketch di ogni genere. Sbirulino, il pagliaccio interpretato da Sandra Mondaini, conquista il pubblico più giovane in pochissimo tempo e compare in numerosi programmi a tal punto da diventare quasi un peso per la stella della tv italiana a causa della fatica fisica che il ruolo le richiede. Nato nel 1978, Sbirulino raggiunge il culmine del successo negli anni Ottanta, quando diventa il pilastro di diverse trasmissioni su Canale 5 e Italia 1, come "Buona Domenica" e "Sabato al circo".



Ma, come Raimondo Vianello ha raccontato durante una puntata di "Tra moglie e marito", per Sandra il personaggio di Sbirulino è diventato una sorta di alter ego: "Certe volte mi scrive delle lettere e per ringraziare o dire qualcosa di carino si firma come Sbirulino, forse perché si vergogna" spiega l'attore nel programma condotto da Marco Columbro. Una pietra miliare della televisione, che si aggiunge alle altre storiche interpretazioni di Sandra Mondaini.