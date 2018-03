Pomeriggio Cinque, il ricordo di Frizzi del parroco Don Armando

Tra le tante persone che, nelle ultime ore, hanno voluto ricordare Fabrizio Frizzi c’è anche Don Armando, il parroco della chiesa di San Gabriele Arcangelo a Roma, dove il conduttore ha sposato la sua seconda moglie Carlotta Mantovan. Il sacerdote ha parlato a Pomeriggio Cinque, raccontando il lato umano di Fabrizio, dietro al personaggio pubblico: "Il Frizzi della vita quotidiana incuteva forse un po’ di timore, ma con la sua risata era capace di mettere tutti a proprio agio sia che venisse in chiesa per una messa sia che venisse ad alcune riunioni. Sapeva come incontrare ogni persona e dare importanza a ciascuno". Il sacerdote ha poi sottolineato un altro aspetto di Frizzi e cioè l’attaccamento a quella parrocchia: "Fabrizio ha voluto vivere il suo quartiere e la parrocchia di casa dove ha battezzato la bambina frequentandola nella quotidianità".