Fabrizio Frizzi, gente comune e vip in coda sin dal mattino per il saluto al conduttore

Fabrizio Frizzi: amici, vip e gente comune in fila alla camera ardente Ansa 1 di 30 Ansa 2 di 30 Ansa 3 di 30 Ansa 4 di 30 Ansa 5 di 30 Ansa 6 di 30 Ansa 7 di 30 Ansa 8 di 30 Ansa 9 di 30 Ansa 10 di 30 Ansa 11 di 30 Ansa 12 di 30 Ansa 13 di 30 Ansa 14 di 30 Ansa 15 di 30 Ansa 16 di 30 Ansa 17 di 30 Ansa 18 di 30 Ansa 19 di 30 Ansa 20 di 30 Ansa 21 di 30 Ansa 22 di 30 Ansa 23 di 30 Ansa 24 di 30 Ansa 25 di 30 Ansa 26 di 30 Ansa 27 di 30 Ansa 28 di 30 Ansa 29 di 30 Ansa 30 di 30 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Tra gli altri arrivati all'apertura c'erano Luca Cordero di Montezemolo e il presidente del Coni Giovanni Malagò. Accanto al feretro, raccontano in numerosi cittadini venuti a rendere omaggio, c'è il fratello di Fabrizio Frizzi, Fabio. Con la gente comune si è messa in fila anche il ministro uscente Marianna Madia, che all'uscita dalla camera ardente non ha voluto rilasciare dichiarazioni.



E' arrivato anche Bruno Vespa che ha definito Frizzi "indimenticabile". E poi ancora Emilio Carelli, Andy Luotto, Riccardo Rossi, e Stefano D'Orazio dei Pooh. Giulio Scarpati ha voluto sottolineare come Frizzi fosse "una persona buona, un uomo perbene".