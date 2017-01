Amici 14, Stash dei The Kolors: "Dedico la vittoria ai miei genitori"

"Sarò banale, ma dedico la vittoria ai miei genitori e a tutti quelli che mi sono stati vicino". E' il primo commento di Stash, il leader della band The Kolors , che hanno vinto "Amici 14" . Con l'uscita del disco, Out, sono saliti subito in vetta alla classifica dei dischi più venduti e hanno conquistato il disco d'oro in pochissimi giorni. Alla band anche il Premio della Critica. Ora in programma ci sono 3mila concerti .

"Ora non so cosa aspettarmi, ma mi piacerebbe fare subito tremila concerti e continuare a proporre il nostro messaggio" ha aggiunto il ragazzo napoletano. E intanto Loredana Bertè gli ha già chiesto di aprire un suo concerto.



De Filippi, The Kolors a Sanremo? Spero di no

"Speriamo che The Kolors non vadano a Sanremo. In questi anni con Amici abbiamo dato". E' la provocazione lanciata da Maria De Filippi. "E poi Stash and The Kolors cantano in inglese, quindi non sarebbero accettati".