6 giugno 2015 Tempo reale Amici 14, pubblico e critica portano in trionfo i The Kolors Gran finale per il talent di Maria De Filippi. Il gruppo di Stash ha battuto nella sfida finale Briga, a Virginia il premio di categoria per la danza

I The Kolors sono i vincitori di "Amici 14". Grazie al voto della gente da casa, il gruppo campano ha battuto Briga nella sfida finale, portandosi a casa anche il premio della critica. Al rapper il premio Rtl 102.5. Nella categoria danza invece ha vinto Virginia che ha avuto la meglio su Klaudia. Ospiti della puntata sono stati la ballerina Eleonora Abbagnato e Roberto Saviano.

L'attesa nello studio è grande: urla, striscioni, palloncini blu e bianchi a colorare il contesto. Tutti gli occhi sono puntati sulla gara, e per evitare distrazioni Maria De Filippi non ha voluto ospiti. Uniche eccezioni saranno l'etoile Eleonora Abbagnato per la consegna di uno dei premi e l'intervento di Roberto Saviano, ormai di casa nel talent.



La diretta si apre con un bel primo piano di Sabrina Ferilli. Da lei un pensiero ai ragazzi, al cammino che li attenderà, il successo o meno che potrà arrivare nelle loro vite, che non dovrà mai essere disgiunto dal proprio valore come persone. E poi ecco una versione davvero speciale di "Almeno tu nell'universo" cantata dai giudici e i coach del programma: Elisa, Francesco Renga, Emma e, ovviamente, Loredana Bertè, per la quale la canzone ha un significato speciale. E non manca il contributo di Briga (ovviamente rappato) e di Stash dei The Kolors.

E' già il momento della gara. La giuria ha deciso che a iniziare sarà Virginia. I ragazzi si mettono in posizione e lei decide chi sfidare: lei sceglie Klaudia, si partirà così con una sfida "alla pari", tra due ballerine. La sua scelta comporta il fatto che vincerà tra le due si porterà a casa il premio di categoria della danza. Inizia Klaudia con un tango che fa della sensualità il punto di forza. Tra un'esibizione e l'altra è il momento del primo giro di carte e nel voto da casa è in testa Virginia, anche senza ballare. La sua prova arriva subito dopo, con una Carmen rivisitata in chiave moderna. Virginia è sempre in testa e tocca di nuovo a Klaudia, che balla su un brano di Emma. Il nuovo giro di carte però conferma il vantaggio della ballerina della squadra Blu.



Se il voto iniziale, a bocce ferme, poteva tradire qualche simpatia da parte del pubblico, ora che la gara entra nel vivo i voti si spostano a seconda delle esibizioni. E così dopo altre due coreografie Klaudia opera il sorpasso. E adesso tocca ancora a Virginia ballare, sulle note di "Toxic" di Britney Spears, mentre Klaudia risponde con una intensa interpretazione di "Ma che freddo fa" di Nada nella versione della Piccola Orchestra Avion Travel. Intanto che si prepara la scenografia per il prossimo balletto, parte un filmato che ripercorre alcuni momenti vissuti dalle due coach, Elisa ed Emma, che non si sono certo risparmiate e si sono messe in gioco, anche con molta autoironia.



La prova di Virginia su "Grande grande grande" chiude la gara. Maria dichiara chiuso il televoto e fa un veloce giro di pareri dalla stampa prima di dichiarare la vincitrice. Il responso delle carte dice Virginia! E' la vincitrice della categoria danza.

Per Klaudia la gara finisce qui. Non per Virginia che, ricevuto il premio, sceglie di sfidare i The Kolors. Proprio loro iniziano la sfida interpretando "Maniac". Prova scatenata come al solito, alla quale risponde Virginia con una coreografia su una onirica versione di "Enjoy The Silence" dei Depeche Mode. La mossa a sorpresa dei Kolors è "Il mondo", con Stash impegnato a cantare in italiano, per lui quasi un inedito. Primo giro di carte che segna un vantaggio del gruppo napoletano. La ballerina cerca di recuperare danzando su "Losing My Religion" dei R.E.M. L'impresa per Virginia è ardua anche perché i Kolors ora propongono "Everytime", il primo singolo tratto dall'album uscito dieci giorni fa e già certificato disco d'oro.



Dopo la nuova esibizione di Virginia si controllano di nuovo le carte ma la situazione non cambia. Avanti i Kolors che adesso eseguono, rimaneggiandola a loro modo, una canzone di Mariah Carey. Giro di pareri della stampa ed è tutto un osanna per Stash e soci. Virginia esegue (bene) un'altra sua coreografia ma l'impressione è che il gruppo faccia gara a sé, a questo punto solo attendendo la sfida con Briga. Le ultime due esibizioni sembrano confermare le posizioni e si arriva così alla proclamazione del vincitore della sfida. Nessuna sorpresa, sono i The Kolors che affronteranno Briga.



C'è una sorpresa invece per Virginia. Lei esce di scena dal programma (con il suo premio per la danza) ma le viene comunicato che per l'anno prossimo ha ottenuto un contrattio con il teatro dell'opera di Roma. A consegnarglielo arriva Eleonora Abbagnato.

Prima di passare alla sfida finale c'è spazio per un intermezzo comico con un esilarante Virginia Raffaele nella parte del "contatore elettronico" dei voti. Un suo cavallo di battaglia aggiornato per l'occasione, che le permette di mettere in mostra tutto il suo istrionismo.



Ma è il momento della sfida. Inizia Briga, con un brano di Nesli, "La fine", al quale i Kolors rispondono con il classico dei Queen "Radio Ga Ga". I pareri dagli esponenti della stampa sono sempre all'insegna dell'esaltazione di Stash e compagni. Briga prova a rimettere in equilibrio le cose con "L'amore è qua", brano dal suo album che dall'uscita se la sta giocando nelle zone alte delle classifiche di vendita. La palla torna ai Kolors che eseguono uno dei loro primi brani, risalente al periodo degli esordi, quando si facevano le ossa nei localini di Milano. C'è spazio anche per dei filmati dedicati ai due concorrenti: per Briga c'è una lettera della mamma mentre per Stash un messaggio dal nonno.



Nuovo pezzo per Briga, che dimostra di non essere solo un rapper, mettendosi alla prova in versione cantante puro. I Kolors invece decidono di spaziare nelle proprio radici eseguendo un brano in napoletano. La gara continua con "Love" per il gruppo napoletano e "La stella di Broadway" per il rapper romano. Si alza l'asticella con i Kolors che interpretano "non alla Michael Jackson" "You Are Not Alone" del re del pop. Ci si avvia verso la conclusione: come ultimo pezzo Briga interpreta "Sei di mattina" mentre la band di Stash chiude con "Don't You Worry Child". Prima del verdetto finale c'è spazio per due premi: il premio Rtl102.5 va Briga mentre i The Kolors portano a casa il premio della critica che, oltre alla soddisfazione, porta in dote anche 50mila euro.