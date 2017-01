"Amici 14", The Kolors: "All'inizio vendevamo mozzarelle alle poste"

22 maggio 2015 "Amici 14", The Kolors: "Allʼinizio vendevamo mozzarelle alle poste" La band si ripagava così i costi di strumenti e impianti

Adesso il loro disco "Out" è in cima alle classifiche, ma prima di essere presi ad "Amici 14" i The Kolors stavano pensando di abbandonare tutto. A differenza di altri allievi, la band di Stash ha già alle spalle cinque anni di gavetta e ricorda com'è stata dura agli inizi. "Non so se sia legale dirlo, ma per ripagarci la strumentazione vendevamo le mozzarelle alle poste" ha ammesso divertito a Maria De Filippi.

Com'era già successo per Briga, la conduttrice ha fatto arrivare a Stash il suo disco "Out" per farlo autografare. "Faccio fatica a distinguere la realtà dal sogno" ha ammesso l'allievo dei Blu "trovarci ai primi posti della classifica è qualcosa di inspiegabile. Mi ero rassegnato... La sera prima che ci chiamassero per fare il provino avevamo prenotato il volo per andare a vivere a Londra. C'eravamo resi conto che qui non stavamo riuscendo e invece...".