"Amici 14", sfida a colpi di dischi tra Briga e The Kolors

10:08 - Tra Briga e i The Kolors la sfida prosegue anche fuori dalla scuola di "Amici 14". Il rapper e la band di Stash lanciano infatti contemporaneamente il loro album d'esordio. Escono oggi "Never Again" dell'allievo della squadra dei Bianchi capitanata da Emma e "Out" del gruppo dei Blu di Elisa. Chi la spunterà in classifica tra i protagonisti dell'edizione serale del talent show di Maria De Filippi?

L'ALBUM DI BRIGA "NEVER AGAIN" - L'album (Honiro Label, distribuzione Universal Music) è disponibile in tutti i negozi di dischi e digital stores. 14 tracce, tra cui figurano il duetto con Tiziano Ferro - presentato per la prima volta live nella trasmissione Amici 14 - di rap cantautorale, lontano dagli stereotipi e suoni in voga in questo momento nel circuito hip hop internazionale. Un assaggio delle sue doti si evince dal singolo di maggior successo dell'artista, "Sei di Mattina" (in doppia versione, compresa la nuova in acustico) con un video che ha superato attualmente gli 8 milioni di visualizzazioni su Youtube e dai precedenti singoli estratti da Never Again: "L'amore è qua" (oltre 4 milioni di visualizzazioni) e "Talento De Barrio". Nel disco è contenuta anche la canzone "Esistendo".





L'ALBUM DEI THE KOLORS "OUT" - L'album (Baraonda/Artist First) è sia in formato fisico che digitale ed è già ai primi posti nella classifica in pre-order. La band guidata da Stash sta riscuotendo un enorme successo con il singolo "Everytime" in rotazione su tutti i network e singolo più venduto su iTunes sin dai primi giorni di pubblicazione. Il disco, masterizzato da Mike Marsh (Depeche Mode, Oasis, Bjork, Massive Attack) agli Exchange Studios di Londra, contiene 12 tracce interamente cantate in inglese e composte dalla band, incluso il brano Realize in duetto con Elisa che ha curato anche la supervisione artistica dell’album. I The Kolors si formano nel 2010 e sono: Stash Fiordispino (voce, chitarra, basso e synth), Daniele Mona (synth e percussioni) e Alex Fiordispino (batteria e percussioni). Presto cominciano a farsi conoscere suonando sia in Italia che all’estero fino ad aprire i concerti di artisti internazionali come Paolo Nutini, Gossip, Hurts e Atoms for Peace.