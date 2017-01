"Amici 14", Cristian Lo Presti: "Amo tanto Virginia, quando uscirà ne parleremo"

Ti è dispciaciuto uscire con Lorella Cuccarini in giuria?

Tantissimo. A me e Claudia ha dato tantissimi consigli utili. Ho notato che apprezzava il mio lavoro, lei è una artista a 360 gradi ed essere eliminato la sera in cui lei era in giuria non è stato piacevole. Ma sono fiero dei complimenti che mi ha fatto.



Con Virginia che succede adesso?

Rispondo sempre allo stesso modo. Lei è dentro, quando uscirà ne parleremo. La nostra è una storia aperta, io la amo tantissimo. Lei è forte, il nostro percorso a un certo punto si è separato ma è stato anche un bene, perché ci ha fatto capire tante cose. Fuori ne riparleremo, saremo più maturi.



Perché sono stati eliminati tanti ballerini secondo te?

Non lo so dire il perché. Forse il canto è più diretto, è di impatto. Il ballo è più particolare, ma se è fatto bene arriva subito.



Che sogni hai?

Voglio studiare, lavorare, e voglio vivere di quello che è la mia passione: la danza.



Oltre a Virginia per chi tifi?

Tifo per tutti. Ho fatto amicizia con tutti. I tre che mi piacciono di più sicuramente sono Mattia, Stash e Virginia.